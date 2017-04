Météo France place la Gironde en vigilance orange aux orages au vent et à la grêle

La Gironde et 22 départements du sud ouest sont placés en vigilance orange par Météo France à compter de 14 h ce dimanche pour des risques d'orages avec de fortes rafales de vent et des risques d'averses de grêle. La préfecture de la Gironde énonce des recommandations.

Un appel à la vigilance de Météo-France pour ce dimanche entre 14 h et 23 h. Vigilance orange aux orages pour la Gironde et 22 départements à cause de risques de vents violents et de grêle. Les rafales pourraient atteindre ou dépasser les 100 km/h.

Les recommandations de la préfecture de la Gironde

Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoire. Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement. Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêts suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations.

La préfecture de la Gironde rappelle qu'il faut mettre à l'abri les objets sensibles au vent, ne s'abriter pas sous les arbres, éviter les promenades en forêts et les sorties en montagne, d'utiliser le téléphone et les appareils électriques, et signaler sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.