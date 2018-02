Auvergne, France

Chutes de neige à prévoir en Auvergne ce lundi 5 février. Soyez vigilants si vous prenez la route et soyez prudents d'une manière générale si vous vous déplacez dans l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire ou le Puy-de-Dôme. Selon les prévisions de Météo France : " Des chutes de neige sont prévues lundi 5 février. Elles toucheront dès la fin de nuit la Haute Loire à toutes altitudes. Au fil de la matinée elles s'étendront au Cantal et au Puy-de-Dôme puis à la mi-journée à l'Allier. Elles seront parfois soutenues en milieu de matinée puis faibliront en après-midi avant de cesser en soirée. Notons qu'elles toucheront en particulier l'agglomération de Clermont-Ferrand. Sur l'épisode on attend généralement de 3 à 5 cm et souvent 10 cm, voire un peu plus sur le points hauts. " Pour le moment la fin de vigilance orange est prévue à 16h ce lundi 5 février.