On attend du verglas et de la neige dans la nuit de samedi à dimanche en Ardèche, dans le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère. Météo France a placé ce samedi les quatre départements en vigilance orange à partir de ce dimanche 3h du matin.

Après la pluie... le verglas et la neige. C'est ce que prévoit Météo France qui place l'Ardèche, le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère en vigilance orange. Le début de l'épisode est prévu vers 3h du matin ce dimanche et devrait se terminer vers 18h, entraînant des difficultés sur la route des retours de week-end. Météo France précise qu'on attend des cumuls de neige importants : "5 à 10 cm dès 900 m, et ils peuvent s'élever jusqu'à 30 ou 50 cm sur les plateaux au-dessus de 1000 m. Cette neige est lourde et collante, impactant la circulation, les infrastructures sensibles et la végétation du fait de son apparition tardive dans la saison."

Les quatre départements placés en vigilance orange. - Météo France

