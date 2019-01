Météo : la tempête Gabriel devrait épargner la Franche-Comté

La tempête Gabriel touche l'ouest du pays et devrait traverser la France dans la soirée de mardi et jusqu'à mercredi matin. D'après Météo France, la Franche- Comté devrait être relativement épargnée.

Franche-Comté, France

Des rafales de vent allant jusqu'à 130 km/h sont attendues dans la soirée de mardi jusqu'à mercredi matin. Cet épisode devrait être accompagné de fortes chutes de neige sur une grande partie du pays. Il y a 43 départements en vigilance orange neige et vent. Les autorités prennent des mesures de sécurité. La RN118 est fermée en Ile de France et des transports scolaires sont suspendus. Dans les Pyrénées-Atlantiques, toutes les routes ont été limitées à 80 km/h depuis 16h ce mardi.

Entre 3 et 7 cm de neige en plaine

Météo France estime que la tempête ne devrait pas trop impacter la Franche- Comté." La trajectoire nous évite un petit peu. Nous ne sommes pas au centre de la dépression et il y a aussi le fait qu'en avançant dans le pays, la tempête perd un peu d'activité. En Franche-Comté, c'est un épisode d'hiver quasi-habituel. On attend en plaine entre 3 et 7 cm de neige avec des rafales de vent qui pourront atteindre les 80 km/h. La problématique sera surtout la circulation ce mercredi matin" explique Eric Plantade, prévisionniste chez Météo France à Besançon.

Attention aux routes glissantes

Les préfectures de l'Est de la France appellent les automobilistes à la plus grande prudence. Les camions à partir de 20h ce mardi soir ont pour instruction de ne pas rouler à plus de 80 km/h et ne sont pas autorisés à effectuer des manœuvres de dépassement. Cette mesure est valable pour toute la Franche-Comté.