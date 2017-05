METEO - Soleil sur toute la France, les prévisions météo de la semaine

C'est un temps estival qui devrait s'installer progressivement sur toute la France cette semaine. Les températures vont grimper. Jusqu'à 30 degrés mercredi à Bordeaux. Le week-end de l'Ascension à venir s'annonce très beau, et très chaud.

Le beau temps devrait s'installer durablement. La semaine à venir s'annonce estivale, avec une hausse généralisée des températures en début de semaine. Météo France prévoit jusqu'à 26 degrés ce lundi malgré quelques nuages par endroit, à Dijon et Toulouse par exemple. Jusqu'à 27 degrés mardi dans l'Hérault. 30 degrés mercredi à Bordeaux.

Grand soleil pour le week-end de l'Ascension

Voilà qui tombe à pic si vous avez prévu de profiter du week-end de l'Ascension (jeudi), seul pont du mois de mai. Le week-end devrait avoir des airs d'été, avec des températures de plus en plus chaudes. "L'anticyclone situé sur l'Atlantique et qui remontera sur la France" amènera "un temps chaud, voire très chaud samedi avec des températures entre 28 et 33°C du nord au sud, prévoit La Chaîne Météo.

"Dimanche prochain, des orages pourraient revenir sur les régions atlantiques mais la chaleur persistera" pour la fête des mères.