Ce n'est pas qu'une impression. Il a plu sans interruption ou presque depuis quatre mois à Bordeaux et en Gironde : jusqu'à deux fois plus pour les mois de janvier et mars. Mais c'est fini. Le beau temps va s'installer promet Météo-France.

Le printemps et le beau temps arrive... enfin, à Bordeaux et en Gironde. Du soleil et des températures au dessus de 20 degrés sont promis, au moins pour ce mardi mercredi et jeudi, après des semaines de pluie et de grisaille dans le ciel. Selon Météo France à Mérignac, nous avons subi un déficit de soleil de 20 à 30% depuis début décembre. Le pire mois en terme d'ensoleillement, a été janvier, avec seulement 40 heures pour faire le plein de vitamine D, contre plutôt 95 habituellement.

Autre constat : vous n'avez pas lâché le parapluie ou l'imperméable depuis quatre mois. Il a plu, une fois et demi, ce qu'il tombe habituellement depuis le début de l'hiver, et même deux fois plus que la normale en janvier et mars : 150 à 160 millimètres. "Mais ces valeurs sont à relativiser. C'est _remarquable mais pas exceptionnel pour autant_. On avait eu par exemple 234 millimètres en janvier 2016" relativise Stephan Defoy de Météo-France à Mérignac. En cumulé, de décembre à avril, la Gironde totalise environ 500 millimètres de pluie.

Orage + pluie + vent ici à Bordeaux. On est le 10 avril. Tout va bien.



Laissez-moi partir. 😭 — Chloé 🇲🇨 (@C_hloeB) April 10, 2018

