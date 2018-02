Météo : il n'a jamais fait aussi chaud sur un mois de janvier à Laval depuis 1940 !

Par Gildas Menguy, France Bleu Mayenne

Le mois de janvier qui vient de s'achever restera dans les annales des passionnés de météorologie. A Laval, il n'a jamais fait aussi doux depuis plus de 70 ans. Le soleil a été aux abonnés absents et la pluie bien présente même si on est loin des niveaux records.