Après avoir touché les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, la neige a poursuivi son offensive sur l'Aquitaine ce mercredi. En milieu de matinée, les premiers flocons sont tombés sur la Gironde. Un épisode limité et qui ne va pas se prolonger puisque les températures doivent remonter en fin d'après-midi. Météo France annonce même l'arrivée du printemps dès ce jeudi avec des températures qui remonteront jusqu'à 16 degrés.

En attendant, la neige provoque des restrictions de circulation. Avec 5 à 10 centimètres de neige sur les routes landaises ou dans le pays basque, la préfecture de Nouvelle-Aquitaine a décidé de restreindre la circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes dans le Sud-Ouest. Les camions sont stoppés et stockés sur des aires d'autoroute, c'est le cas sur l'A63 dans le sens Bordeaux-Bayonne. Les poids-lourds sont stockés sur l'aire de Lugos. L'A64 entre Toulouse et Bayonne et l'A65 entre Pau et Bordeaux sont également concernés par ces restrictions de circulation.

Vue sur #Bordeaux sous la neige depuis mon bureau ! Du rarement vu ici ! Que les canadiens se moquent !!! pic.twitter.com/ordePMYanC — imartindaemi (@clemibordeaux) February 28, 2018

Il neige bel et bien, même à Bordeaux. Partagez avec nous vos plus belles photos de la Gironde enneigée ! #Gironde#Neigepic.twitter.com/EpVsi5vKmC — Gironde (@gironde) February 28, 2018

Les internautes s'amusent

La neige est assez rare à Bordeaux. Ce qui justifie la joie de nombreux internautes ravis de découvrir la ville sous un nouveau jour. Pour autant, les twittos font preuve de beaucoup d'autodérision face à ce phénomène météo.

La nouvelle vient de tomber, Bordeaux vient d'entrer dans une nouvelle ère glaciaire. @alainjuppe envisage l'évacuation immédiate de la ville tandis que des mammouths laineux auraient été aperçus Cours de l'Argonne... pic.twitter.com/y2tZHXmbq2 — Rasebelune (@Rasebelune) February 28, 2018