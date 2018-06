Un temps estival. La France va avoir (très) chaud partir de ce mardi 26 juin.

Vague de chaleur à partir de mardi

La température moyenne pour une fin de mois de juin est de 23°C (nord) et 26°C (sud). Selon Olivier Proust, prévisionniste à Météo France, "c'est une vague de chaleur qui est attendue avec 5°C à 7°C au-dessus des normales de saison".

A partir de mardi, le mercure va se hisser jusqu'à 27°C en moyenne au nord de la France et 29° dans le sud, selon les prévisions de l’organisme météorologique. Les températures devraient progressivement continuer de grimper pour atteindre jusqu'à 31°C en moyenne dans le nord et 32°C dans le sud vendredi.

Selon Météo France, "les basses pressions vont s'installer vers le sud de la péninsule ibérique tandis que les hautes pressions vont camper sur le nord de l'Europe." Un cocktail qui "favorise l’augmentation des températures et un ensoleillement généreux et durable."

Et de préciser : "Les conditions estivales, chaudes et durables se mettent en place à partir de ce week-end" avec de "plus en plus de soleil en plaine avec un vent continental."

Les prévisions de Météo France (températures moyennes au nord et au sud)

mardi 26 juin : 27°C / 29°C

mercredi 27 juin : 29°C / 31°C

jeudi 28 juin : 30°C /31°C

vendredi 29 juin : 31°C /32°C

Les prévisions de Météo France - Météo France

Orages le week-end prochain ?

Des dégradations sont ensuite attendues, d'abord dans le sud-ouest, pour le week-end suivant. Ce beau temps chaud devrait même tourner à l'orage en fin de semaine prochaine, avec un temps lourd en perspective pour la première semaine de juillet.