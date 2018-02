Alors que ce lundi et mardi, les températures devraient rester basses, mais pas plus que la normale, elles vont nettement se refroidir à partir de mercredi, et le froid va s'accentuer en fin de semaine, prévoit Météo France ce lundi.

L'air froid arrive par l'est mercredi

"Le refroidissement va arriver mercredi par l'est", indique Emmanuel Demaël, prévisionniste à Météo France. "Le flux d'air continental arrive du nord-est de l'Europe", ajoute-t-il. Conséquence de cet air polaire, les gelées seront fréquentes mercredi matin, avant de s'intensifier jeudi.

De l'air polaire jeudi, 3 à 5 degrés sous les normales de siason

Jeudi, les gelées seront donc quasi-généralisées, avec des températures de 3 à 5 degrés inférieures à la normale de saison, analyse Emmanuel Demaël. "Les températures iront de -5°C à - 2°C, et il devrait geler même sur le littoral Atlantique", indique le prévisionniste. Dans l'intérieur des terres, ces gelées seront plus intenses. Les maximales, elles, oscilleront entre 3 et 7°C au nord et entre 6 et 8°C au sud. Seul le bassin méditerranéen conservera une certaine douceur, avec des maximales autour de 10 degrés.

Une fin de semaine glaciale

Le temps va devenir plus froid encore en fin de semaine, avec des gelées très fortes du centre-est au nord-est. Dans ces régions, Météo France prévoit -5 à -6 degrés, et -2 à -5 dans l'intérieur des terres. "Il pourrait même geler en Bretagne jusqu'à Brest, dans le sud-ouest et à Biarritz", précise Emmanuel Demaël.

Un week-end encore plus froid ?

Cette vague de froid va donc durer au moins jusqu'au week-end, et "on pourrait même perdre encore quelques degrés dimanche", indique le prévisionniste, qui ajoute que ces prévisions restent à affiner.

Un temps froid mais ensoleillé, de la neige dans les Pyrénées et en Corse

Si le froid sera très mordant, le ciel restera très majoritairement sec, avec un bel ensoleillent sur la plupart des régions. "Mais le temps devrait être très instable sur le sud-est et la Corse", tempère Emmanuel Demaël. Il pourrait d'ailleurs neiger en Corse. Et sur les Pyrénées, qui risquent d'être placées en vigilance en raison du risque d'avalanche, les chutes de neige devraient être importantes jusqu'à mercredi.