19 degrés à Paris, 20 degrés à Bordeaux, Toulouse ou Grenoble et 18 degrés à Strasbourg : les températures seront automnales pour ce dernier week-end du mois d'août.

"Des vents de nord-ouest ramènent de l'air frais et humide" explique Etienne Kapikian, prévisionniste chez Météo France. De la Bretagne et la façade atlantique jusqu'à l'Alsace et Bourgogne-Franche-Comté, le temps sera très nuageux dès le matin, avec des pluies passagères. Sur les Alpes du Nord, de petites chutes de neige pourront même se produire à partir de 2.400 m d'altitude.

La journée de samedi sera la plus fraîche, le thermomètre oscillera entre 16 et 20 degrés l'après-midi, excepté près de la Méditerranée. Au petit matin, on attend entre 8 et 14 degrés sur la moitié nord, 11 à 15 degrés au sud. "Entre mercredi et samedi nous perdons 10 degrés (...) à Paris par exemple, on prévoit 18 degrés, ce qui correspond à la moyenne d'un début octobre."

Météo France

Retour de la chaleur et du soleil en début de semaine prochaine

"Ce sera probablement les journées les plus fraîches de cet été 2018" selon le prévisionniste mais cela ne devrait pas durer.

Les températures doivent grimper de nouveau en début de semaine prochaine. Mardi, les maximales atteindront 27 à 28 degrés de l’Île-de-France à l'Auvergne. "La toute fin du mois d'août s'annonce estivale et cela pourrait se prolonger sur les premiers jours de septembre" .