La chaleur revient sur le pays après la baisse des températures de samedi. "Dans les trois jours qui viennent, les températures vont augmenter" avec parfois des températures supérieures à 35 degrés, selon Patrick Galois, prévisionniste à Météo France.

Jusqu'à 36 degrés ce lundi dans le Sud-Est

La vague de chaleur va être particulièrement marquée en début de semaine, dès ce lundi, dans le Sud-Est. Les températures maximales l'après-midi seront souvent comprises entre 34 et 36 degrés dans la vallée du Rhône et sur le pourtour des côtes méditerranéennes.

Canicule : 4 départements en vigilance orange © Visactu

Entre 35 et 40 degrés dans le sud de la Loire et dans le Sud-Ouest

La chaleur s'installera dans le reste du pays en fin de semaine. Les températures pourront monter jusqu'à 40 degrés dans le sud de la Loire et dans le Sud-Ouest, entre jeudi et dimanche. Ces deux régions sont particulièrement touchées par la vague de chaleur. A Bordeaux et à Toulouse le mercure pourrait monter jusqu'à 38 degrés entre jeudi et dimanche.

La #chaleur s'intensifie cette semaine, avec un épisode de #canicule jusqu'à ce week-end, plus intense et durable sur les régions du sud 🌡️ pic.twitter.com/0Tp1SFk7EK — Météo-France (@meteofrance) July 30, 2018

Des températures avoisinants les 35 degrés en région parisienne

En région parisienne, les prévisions sont "plus incertaines", mais les températures devraient "approcher les 35 degrés en fin de semaine" a expliqué Patrick Galois.

Dans le nord du pays, les températures seront comprises entre 30 et 35 degrés selon Météo France.