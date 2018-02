Auvergne, France

Météo France prévoit un redoux spectaculaire ce jeudi avec un mercure grimpant jusqu'à 11° C en plaine. Une nette amélioration avec de la neige et du verglas en guise de transition. Le manteau blanc a réinvesti les paysages auvergnats, mais les conditions de circulation s'en trouvent affectées. D'autant que le verglas vient rajouter de la dangerosité. Conséquence, l'Autoroute A75 a été interdite ce mercredi aux camions de plus de 7,5 tonnes en transit entre Montpellier et Issoire. Des restrictions de circulation ont aussi été prises sur certains axes de la Haute-Loire.

#VigilancesJaunes vents violents, neige-verglas et grand froid dans le #Cantal : soyez prudents si vous devez vous déplacer. Rappel : circulation interdite sur l'A75 sens N-S à partir de Lorlanges aux PL +7,5t jusqu'au 1/03 7h00 >> https://t.co/qXtLzRPR7Hpic.twitter.com/9dOfvMLe5h — Préfet du Cantal (@Prefet_15) February 28, 2018

Le verglas a été à l'origine de plusieurs accidents de la route dans le département du Cantal. Heureusement sans gravité. Une automobiliste a notamment perdu le contrôle de son véhicule en début d'après-midi sur la RN122 à proximité de Neussargues. La voiture a fini dans le fossé. La conductrice légèrement blessée a été transportée à l'hôpital. Autre axe verglacé : la RD 926 qui a également été le théâtre de plusieurs sorties de route. Parfois spectaculaires, mais qui n'ont pas engendré de graves blessures.

En attendant le redoux, Météo France a placé 58 départements en vigilance orange à la neige et au verglas de l'ouest au sud-est de la France en passant par la région parisienne. Une quatrième personne est morte de froid. 72 départements sont toujours en plan Grand froid.