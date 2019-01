Météo : l'Aveyron en vigilance orange neige-verglas, risque d'avalanches dans les Pyrénées

La tempête Gabriel qui a provoqué des coupures de courant et des perturbations sur les routes un peu partout en France se dirige désormais vers l'Allemagne.

Un département est toujours en vigilance orange pour neige-verglas ce mercredi soir : l'Aveyron. Plus aucun département n'est en vigilance "vents violent". Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont en vigilance orange pour le risque d'avalanches.

De nouvelles chutes de neige attendues dans le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Aveyron

Dans la soirée et dans la nuit de mercredi à jeudi, de nouvelles chutes de neige sont attendues jusqu'en plaine. L'ensemble des départements du Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté sont concernés. Météo France prévoit des cumuls de 1 à 3 cm voire ponctuellement 5 cm par endroits en plaine. En fin de nuit de mercredi à jeudi, des gelées sont attendues en plaine, les chaussées mouillées ou enneigées pourront geler.

Plus au sud, dans l'Aveyron, les chutes de neige vont se poursuivre la nuit prochaine. On attend à nouveau 2 à 5 cm sous les 500 m d'altitude et 10 cm au-dessus, voire localement plus au-dessus de 700 m.

Risques d'avalanches dans les Pyrénées

De nouvelles précipitations sont attendues ce jeudi dans les Pyrénées. Météo France prévoit 10 à 20 mm, voire 30 mm sur les crêtes frontières sur les Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. La limite pluie-neige évoluera vers 2.000 m d'altitude et le manteau neigeux va s'humidifier jusqu'à 2.000 m voire 2.200 m renforçant le risque d'avalanches. Il sera de 4 sur 5 durant les précipitations et se prolongera encore en début d'après-midi avec un limite pluie-neige qui pourrait monter jusqu'à 2.400 m mais avec des précipitations en baisse.

5.000 foyers encore privés d'électricité mercredi soir

5.000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce mercredi à 18h30 dans plusieurs régions de France, contre 23.000 à 12h30 et 41.000 à 8h30 a indiqué Enedis, le gestionnaire du réseau, sur Twitter.

"Le retour à une situation normale est prévu dans la soirée". Trois régions sont encore concernées par les coupures de courant : l’île-de-France (1.500 foyers), les Hauts-de-France (1.000) et la Nouvelle-Aquitaine (1.000).

Le retour à une situation normale est prévu dans la soirée grâce à la mobilisation de nos techniciens sur le terrain.

La circulation et les transports toujours perturbés dans plusieurs régions

Dans les Hauts-de-France, il n'y aura pas de transports scolaires ce jeudi à cause de la neige et surtout du verglas. La vitesse sera réduite de 20 km/h sur les routes nationales et les autoroutes. En Picardie, le trafic des trains a été très fortement perturbé par la neige. Le retour à la normale n'est pas prévu avant jeudi matin sur les lignes Amiens-Paris, Laon-Paris, Saint-Quentin-Paris. Selon la SNCF, des branches d'arbres ont plié sous le poids de la neige et se sont retrouvées sur les voies. Les lignes Paris-Amiens, Paris-St-Quentin, Paris-Laon, Creil-Beauvais et Amiens-Compiègne sont fermées pour permettre le déblaiement des voies et les interventions des techniciens.

En Normandie, l'agglomération Evreux Portes de Normandie maintient la suspension des transports scolaires dans sa zone ce jeudi.

En Île-de-France, le verglas pourrait perturber la circulation ce jeudi. Les transports scolaires sont suspendus dans les Yvelines et le Val d'Oise.

Jusqu'à 15 cm de neige et des vents à 169 km/h au plus fort de la tempête

Sur les départements qui étaient placés en vigilance orange dans la nuit de mardi à mercredi, il est tombé entre 5 et 10 cm, voire jusqu'à 15 cm de neige en plaine : dans le bassin parisien, les Hauts de France, en Bourgogne-Franche Comté, dans le Grand Est, dans le Limousin, en Aveyron et en Normandie, où une jeune femme de 27 ans a accouché en urgence mardi soir sur le chemin de l'hôpital, en pleine tempête de neige.

Sur la façade Atlantique, les rafales de vent ont atteint plus de 130 km/h : 133 km/h à la station météo du Stiff à Ouessant, 131 km/h à la pointe du Raz, 104 km/h à Quimper-Pluguffan, 132 km/h au Cap-Ferret (Gironde) et à Saint-Clément des Baleines (Île de Ré), et même 134 km/h à Messanges (Landes). Le vent a soufflé jusqu'à 169 km/h dans la nuit à Prat de Bouc dans le Cantal, dans ce secteur entre Laguiole et Argence-en-Aubrac. Des automobilistes ont du y être secourus.