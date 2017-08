Orages, pluies et inondations : l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange

La Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont en vigilance orange aux orages et "pluie-inondation" depuis 11h ce mardi. Météo France prévoit des précipitations abondantes dans ces trois départements.

La fin des intempéries est prévue à 16h.

Conseils de Météo France

En cas d'alerte orange aux orages, Météo France conseille d'être prudent lors des déplacements et d'éviter l'utilisation de téléphones portables et autres appareils électriques. En cas de fortes précipitations, l'organisme de prévisions recommande d'éviter les abords des cours d'eau et d'être prudent face aux risques d’inondations.