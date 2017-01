Météo : l'Isère placée en alerte orange à la neige

Météo France a placé en alerte orange à la neige et au verglas vendredi midi dix départements de l’Est du pays : Isère, Ain, Côte-d’Or, Jura, Haute-Marne, Doubs, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort, Ardennes et Meuse. La Haute-Corse est toujours en alerte orange aux vents violents.

Météo France a placé deux nouveaux départements, l’Ain et l’Isère, en alerte orange à la neige et au verglas vendredi après-midi. Huit l’étaient déjà depuis le matin : Ardennes, Meuse, Haute-Marne, Côte d’Or, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Doubs et Jura. La Haute-Corse est elle toujours en alerte orange aux vents violents.

→ Carte de vigilance de Météo France

Selon Météo France, "des chutes de neige affectent le quart nord-est du pays jusqu'au nord Rhône-Alpes à partir de vendredi en fin d'après-midi et dans la nuit de vendredi à samedi". La vigilance météo est en vigueur jusqu'au samedi 14 janvier à 16 heures.