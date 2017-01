Intempéries : la Corse en vigilance orange à la neige et au verglas

Météo France a placé samedi la Corse en vigilance orange à la neige et au verglas. Des chutes de neige sont prévues dans la nuit.

L'île de beauté en alerte. Météo France a placé les deux départements de la Corse en vigilance orange à la neige et au verglas alors qu'une vague de froid est attendue sur la France la semaine prochaine. L'aggravation sur l'île doit intervenir dans la nuit de samedi à dimanche.

Chutes de neige

Des chutes de neige sont prévues dans la nuit de samedi à dimanche. Les premières chutes sont attendues sur le nord et l'est de l'île au-dessus de 600-700m. Dès dimanche matin, ces chutes de neige vont s'étendre à une grande partie est de l'île. Les quantités attendues atteindront 5 à 10 cm à 300-400m, 10 à 20 cm localement et 30 à 40 cm au-dessus de 600m.

