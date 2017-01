Météo : la Côte-d'Or placée en alerte orange à la neige

Météo France a placé en alerte orange à la neige et au verglas vendredi midi huit départements de l’Est du pays : Côte-d’Or, Jura, Haute-Marne, Doubs, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort, Ardennes et Meuse. La Haute-Corse est toujours en alerte orange aux vents violents.

Météo France a placé vendredi midi la Côte-d'Or en alerte orange à la neige comme sept autres départements dans l'Est de la France. Parmi eux, les départements limitrophes du Jura, de la Haute-Marne et de la Haute-Saône. Le Doubs, le Territoire-de-Belfort, la Meuse et les Ardennes sont également concernés par cette vigilance valable jusqu'au samedi 14 janvier à 14 heures.

→ Carte de vigilance de Météo France

Pour la neige, Météo France précise : "Des averses de neige sont possibles tout cet après-midi de vendredi. Mais c'est surtout à partir de la soirée que ces averses pourront être plus nombreuses, plus marquées temporairement. Ces averses plus nombreuses arrivent par les Ardennes dans un premier temps puis se généralisent vers l'est et le sud en première partie de nuit de vendredi à samedi. Les averses de neige persistent toute la nuit et jusqu'en matinée de samedi. Elles ont tendance à se faire plus espacées en deuxième partie de nuit, mais restent bien présentes autour des massifs du Jura et des Vosges jusqu'en matinée."