Après la canicule, les orages. Météo France vient de placer le département de la Dordogne en vigilance orange à cause du risque d'orages. La perturbation est attendue en milieu de soirée à partir de 22h sur le Périgord. Elle pourrait apporter des cumuls de pluie localement importants, pouvant atteindre 30 à 50 mm, soit l'équivalent d'un mois de pluie. Ces orages pourraient être accompagnés de grêle et de vents violents (des rafales à plus de 80 km/h).

Soyez cependant vigilants dans vos déplacements. Pensez à débrancher vos appareils électriques et à ranger ce qui pourrait être emporté par le vent à l'extérieur. La vigilance est maintenue jusqu'à 3h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi.