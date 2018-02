Météo France a placé ce lundi midi 45 départements en vigilance orange pour neige et verglas dont les quatre départements lorrains. Prudence sur les routes : si on attend peu de neige, il existe un risque de pluies verglaçantes dans la nuit de lundi à mardi.

Soyez très prudents ce lundi soir et mardi matin sur les routes de Lorraine. Météo France a placé 45 départements en vigilance orange dont les quatre départements lorrains : Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle et Vosges sont concernés par cette vigilance pour un risque de neige et de verglas.

Selon le bulletin de Météo France, les quantités de neige devraient rester faibles en Lorraine, de un à trois centimètres en plaine en fin d'après-midi. Il faut surtout craindre des bruines verglaçantes dans la nuit de lundi à mardi et en début de matinée ce mardi. Les routes risquent de glisser.