Météo : la neige a fait son retour en Auvergne !

Stations enneigées, cols fermés, la météo printanière a fait des caprices en ce week-end dans tous les massifs auvergnats. Il est tombé jusqu'à 30 cm de poudre blanche en Haute-Loire. Les flocons ont suppléé le muguet du 1er mai.

La palme régionale de l'enneigement printanier revient à la Haute-Loire, où l'on a relevé une hauteur de neige dépassant les 30 cm dans le secteur du Mézenc. Illustration dans le village des Estables.

Plus de 30 cm de neige dans le Mézenc - @ Station du Mézenc

Dans le massif du Sancy, les stations de Super Besse et du Mont Dore ont également été recouvertes de neige la nuit dernière. Plutôt frustrant quand on sait que les pistes de ski sont fermées. Des auditeurs nous ont fait parvenir des photos et des vidéos enneigées sur la page Facebook de France Bleu Pays d'Auvergne. Quelques clichés et commentaires également postés sur la twittosphère.

Un petit coucou de super besse pic.twitter.com/uHKLLIM0bK — Poirier christian (@chrisspoirier53) May 1, 2017

1er mai sous un manteau blanc dans le Sancy 😁 pic.twitter.com/wW6nsPSvBP — Ploopers63 (@Ploopers63) May 1, 2017

Dans le Cantal, le station du Lioran est elle aussi drapée d'une belle robe blanche. Les routes d'accès du col du pas de Peyrol sont temporairement fermées par précaution.

Montchamp - Cantal - Ginou Velay Teissedre