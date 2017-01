Tempête : 26 000 foyers privés d'électricité dans la Somme

Météo France a placé jeudi cinq départements dont la Somme, l'Oise et l'Aisne en vigilance rouge en raison d'un risque de vents violents, de neige et de verglas. 26 000 foyers étaient privés d'électricité dans la Somme vers 23h.

Météo France a placé jeudi cinq départements dont la Somme, l'Oise et l'Aisne en vigilance rouge en raison d'un risque de vents violents, de neige et de verglas.

26 000 foyers étaient privés d'électricité jeudi soir à 23h dans la Somme à cause de la tempête hivernale qui traverse le nord de la France. Les pompiers avaient déjà effectué 175 interventions. Une trentaine de sortie par les agents du département pour des chutes d'arbres ou de branches sur la route.

Météo France a prévu des rafales de vents pouvant atteindre 120 km/h et même 140 km/h localement en bord de mer. Cette tempête est aussi accompagnée de chutes de neige.

Risques de congères

Il y a donc un risque d'apparition de congères sur les routes. Il faudra se montrer doublement vigilant à cause du risque de vents violents dans la nuit de jeudi à vendredi, ainsi qu'au petit matin avec la conjugaison de vents forts et de chutes de neige assez conséquentes.

Dans la Somme et l'Oise, Météo France prévoit 2 à 5 centimètres de neige vendredi. La circulation risque d'être perturbée au petit matin. Soyez très vigilants si vous prenez le volant. L'alerte de Météo France court jusqu'à 18h ce vendredi.

Transports scolaires suspendus dans la Somme et l'Aisne

Le Conseil Départemental de la Somme suspend les transports scolaires par autocar ce vendredi 13 janvier. Le président du Département Laurent Somon explique "qu'aucun risque ne doit être pris". Il est rappelé que les parents qui décideraient d’emmener eux-mêmes leurs enfants dans leur établissement scolaire doivent prendre l’ensemble des dispositions pour assurer leur retour le soir. Les transports scolaires sont aussi suspendus dans l'Aisne. Ils sont maintenus vendredi dans l'Oise.

Pas de cours dans les écoles, lycées et collèges

Il n'y a pas de cours ce vendredi dans les écoles, les lycées et les collèges de la Somme. Même chose dans l'Aisne. En revanche, un accueil des élèves est assuré De son côté, l'Université Picardie Jules Verne suspend ses cours et ses examens ce vendredi et ce samedi, sur ses différents sites. Les locaux restent toutefois ouverts. Dans l'Oise, les cours sont maintenus.

Les comportements à adopter

Vigilance rouge aux vents violents :

Restez chez vous et évitez les déplacements.

En cas d'obligation de déplacement soyez très prudents. Renseignez vous avant d'entreprendre vos déplacements. Utilisez de préférence les grands axes de circulation.

Pour protéger votre environnement proche prenez dés à présent pour vous et votre voisinage, les précautions qui s'imposent face aux conséquences d'un vent violent, inhabituel dans votre région.

Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

Vigilance orange à la neige et au verglas :

Soyez très prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.

Renseignez-vous sur les conditions de circulation.

Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.

Prévoyez un équipement minimum au cas où vous seriez obligés d'attendre plusieurs heures sur la route à bord de votre véhicule.

Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

N'utilisez pas pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, brasero, etc.) ou les chauffages d'appoint à combustion en continu. Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.