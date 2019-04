Météo : la pluie et le froid de retour

Couvrez-vous ! L'épisode de temps sec et remarquablement doux touche à sa fin à partir de ce mardi avec l'arrivée assez brutale de conditions plus froides et humides. Conséquence : une perturbation pluvieuse (et neigeuse en montagne) traversera le pays du nord-ouest vers le sud-est entre mardi et mercredi, suivie d'un très net rafraîchissement dans un ciel de traîne instable avec des averses à caractère de giboulées.

Un net rafraîchissement est attendu pour ce mardi et ce mercredi. © Visactu - Météo France

Chute remarquable des températures

Très concrètement, à Paris, où Météo France annonçait 22°C ce lundi après-midi, il ne fera plus que 11°C mercredi après-midi. Jeudi matin, toujours à Paris, il ne fera que 2°C contre 9°C mardi matin.

À Strasbourg, de 22°C mardi après-midi, les températures maximales ne devraient pas dépasser les 13°C mercredi, soit 9°C de perdu en 24 heures, et 11°C jeudi après-midi, soit 11°C de perdu en 48 heures !

À Rennes, de 20°C ce lundi 1er avril, il ne fera plus que 10°C mercredi 3 avril. Couvrez-vous bien car il ne fera que -1°C jeudi matin à Rennes et dans l'intérieur de la Bretagne.

Le Sud de la France ne sera pas épargné. Météo France annonce des maximales en chute également à Bordeaux passant de 18°C lundi à 10°C au maximum mercredi 3 avril. Finalement il n'y a bien que Nice qui sera relativement épargné par ce coup de froid.

Le Sud-Est particulièrement touché par la sécheresse

Sur les régions méridionales, les pluies ont été moins fréquentes et moins abondantes, voire quasi absentes sur le pourtour méditerranéen et le sud de la Corse. Le déficit pluviométrique souvent compris 40 et 70 % au sud de la Garonne, dépasse 80 % du Roussillon à la Côte d'Azur et sur la majeure partie de l'île de Beauté.

Ainsi, à Arles (Bouches-du-Rhône) et à Nice (Alpes-Maritimes), il n'est pas tombé une goutte d'eau depuis le début du mois de mars.

En moyenne sur la France et sur le mois, le déficit pluviométrique est à ce jour proche de 10 %.