Savoie, France

Le département de la Savoie a été placée lundi en vigilance rouge avalanche par Météo France. Météo France prévoit durant les prochains jours une "situation exceptionnelle pour les massifs de la Haute Maurienne et du sud de la Haute Tarentaise". Des cumuls de neige très importants sont attendus en altitude, faisant craindre une instabilité généralisée de tout le manteau neigeux, notamment en Savoie. Plus au sud, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes ont également été placés en vigilance orange aux avalanches.

Les quantités de neige fraîche supplémentaire attendues jusqu'à la nuit de lundi à mardi

En Savoie

Haute Maurienne : 80 à 100 cm

Sud de la Haute Tarentaise : 60 à 80 cm

Dans les Hautes Alpes

Est du Queyras : 60 à 80 cm

Thabor : 30 à 50 cm

Dans les Alpes Maritimes

Mercantour : 40 à 50 cm voire localement un mètre

La carte publiée par Météo France lundi après-midi

- © Météo France

Le risque est maximal en Savoie

Le risque d‘avalanche est très fort (niveau 5 sur l‘échelle européenne), sur la Haute-Maurienne, le Sud de la Haute-Tarentaise, l'Est du Queyras et le massif du Thabor. Il est fort (niveau 4) sur le Mercantour.

En Savoie, massifs de Haute Maurienne (surtout les secteurs de Bonneval, Bessans) et du Sud de la Haute Tarentaise (secteurs Val d'Isère, Tignes), de nombreuses et grosses avalanches de neige poudreuse sont à attendre en soirée de ce lundi pendant les chutes de neige les plus intenses. Plus haut que 1800 m environ, certaines d'entre elles pourraient suivre des trajectoires inhabituelles et toucher des routes ou habitations. Le risque d'avalanche diminuera nettement en fin de nuit.

Dans les Hautes-Alpes, Est du massif du Queyras : situation un peu moins exceptionnelle mais toutefois préocupante, les routes et habitations à risque peuvent être touchées par des avalanches.

Dans les Hautes-Alpes, massif du Thabor et les Alpes-Maritimes dans le massif du Mercantour : Situation avalancheuse sérieuse, des routes exposées aux avalanches pourront être menacées.

© Radio France - Denis Souilla

Les conseils du ministère de l'Intérieur