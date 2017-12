Météo : la tempête balaie la Vendée avec des rafales à 137 km/h

La tempête Ana a frappé la côté atlantique lundi en fin de nuit avec des vents violents sur le littoral vendéen. Les pompiers multiplient les interventions et 55 000 abonnés étaient privés d'électricité dans la région Pays de la Loire.

La tempête Ana a balayé le littoral atlantique lundi en fin de nuit avec des rafales de vent qui ont atteint 137 km/h sur l'Ile d'Yeu, 161 km/h sur la pointe de l'Ile de Ré qui se trouve en face des côtés vendéennes, et jusqu'à 125 km/h à l'intérieur des terres, pointe enregistrée à Luçon ce lundi matin. Dans toute la région Pays de la Loire, 55 000 abonnés sont privés d'électricité dont 40 000 en Vendée (les secteurs les plus touchés sont ceux de Luçon et du sud de La-Roche-sur-Yon), 10 000 dans le Maine-et-Loire et 5000 en Loire-Atlantique.

#tempête#lessablesdolonne#vendee parking blanchit par l'écume tout le long de la côte on dirait qu'il a neigé 😁👍 pic.twitter.com/YF8S7AzvJs — Flint (@HC_Flint) December 11, 2017

Conséquences de ces coupures d'électricité, l'alimentation en eau potable est perturbée. Certaines usines de traitement sont à l'arrêt.

On se rend bien compte que le vent souffle très fort en Vendée avec ces deux illustrations partagées sur Twitter ce lundi matin.

#Tempête#Ana. Image MSG (Eumetsat) 7H loc vapeur d'eau. La zone de vent max se situe au sud de la dépression. pic.twitter.com/zmxYitKiqn — meteophile (@meteophile) December 11, 2017

Transports scolaires suspendus en Vendée

Les pompiers de Vendée ont effectué et continuent d'effectuer de multiples interventions pour dégager des arbres ou des branches, consolider des toitures ou sécuriser des façades dont les volets menacent de se décrocher. À 8 heures, ils étaient déjà intervenus à 304 reprises. Certains axes routiers se sont retrouvés coupés, entre Aizenay et La Roche-sur-Yon, autour de St-Gilles-Croix-de-Vie également. La situation évolue constamment.

Les agriculteurs prêtent main forte aux agriculteurs pour dégager les routes.

Les transports scolaires sont suspendus en Vendée, mais quelques cars sont partis avant que la décision ne soit prise et ils ont laissé les enfants monter à bord pour ne pas les laisser seuls à leurs arrêts.

Le pont de Noirmoutier a été fermé à la circulation jusqu'à 9 heures et le trafic ferroviaire est perturbé notamment entre La Roche-sur-Yon et Les-Sables-d'Olonne et entre Challans et Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Vigilance jusqu'en fin de matinée

Selon le préfet de Vendée, Benoît Brocart, cet épisode "assez exceptionnel" doit durer jusqu'en fin de matinée mais il n'y pas d'inquiétude à avoir sur le littoral car il n'y a pas de risque de submersion marine.

Les images sont tout de même impressionnantes, comme cette vidéo postée par un internaute de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

La tempête se déplace progressivement vers le nord-est. Les rafales de vent pourraient encore atteindre 120 km/h dans l’intérieur des terres jusqu’en milieu de matinée.