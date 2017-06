Météo : la vague de chaleur s'intensifie

Météo France prévoit une vague de chaleur cette semaine sur l'ensemble du territoire. Les températures pourront aller de 35 à 38 degrés par endroits, notamment dans la région de Lyon (Rhône) et en Midi-Pyrénées.

Des températures exceptionnelles étaient jusqu'à présent concentrées dans le sud de la France. Depuis lundi, la chaleur s'est pourtant étendue et généralisée. Ce mardi, Météo France prévoit un "épisode de fortes chaleurs en vallée du Rhône et dans la région grenobloise et lyonnaise jusqu'à mercredi".

Jusqu’à 38 degrés à Carpentras, 36 degrés à Avignon

Selon Météo France, les températures maximales s'annoncent encore "exceptionnellement élevées" mardi et mercredi, avec pas moins de 37 à 38 degrés à Carpentras, 35 à 36 degrés à Orange et à Avignon. Les mêmes températures sont attendues dans la région Midi-Pyrénées, avec 34 degrés à Toulouse, Albi et Montauban.

Mercredi, 35 à 36 degrés sont attendus dans le Lot-et-Garonne à Marmande et Agen et pas moins de 35 degrés en Dordogne. Dans la région Centre, les températures avoisineront les 31 degrés à Bourge, Châteauroux et La Châtre.

Chaleur caniculaire enregistrée dans le sud ce lundi

Ce lundi, il a fait jusque 37,2°C à Avignon. Un record historique depuis que les températures sont enregistrées. Dans les écoles d'Avignon, le syndicat SNUDI-Force ouvrière a demandé au directeur académique de prendre en urgence des mesures pour maintenir des températures normales dans les classes, et de fermer les écoles si nécessaires.

Dans l'Hérault, il a fait 35,4 degrés à Montpellier, 36 degrés à Béziers, 37,3 degrés à Nîmes. Ce ne sont pas des records mais c'est tout de même huit degrés au dessus de la moyenne de saison.

Le thermomètre va monter dans le nord avant les orages

À Paris, les températures vont atteindre les 30 degrés mercredi et jusqu'à 29 degrés en Seine-et-Marne. À Strasbourg, il fera 27 degrés mercredi, 29 degrés à Rennes, et 30 degrés sont à prévoir à Nantes. Les températures seront un peu moins élevées dans certaines villes de Bretagne, avec 25 degrés à Brest ou 24 à Saint-Brieuc.

Météo France annonce des orages ce jeudi dans certaines régions, et notamment prêt de Limoges, Aurillac et Bourges ce qui devrait faire chuter les températures de quelques degrés pour le week-end. Il faut toutefois rester vigilant, d'autres pics de chaleur sont annoncés dès la semaine prochaine.

La ministre de la Santé prend les commandes

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé lundi 12 juin avoir demandé aux mairies de faire un "recensement" des lieux où les personnes vulnérables pourraient aller se rafraîchir lors de fortes chaleurs.

La ministre s'exprimait à l'issue d'une réunion de tous les partenaires du plan national canicule (Samu, associations, Météo-France, hôpitaux, ministères du sport, du travail...), activé, comme tous les ans, le 1er juin.

[#Météo] Les fortes 🌡 vont se poursuivre. Pour éviter le coup de chaud, suivez les conseils.⚠️Pensez à veiller sur les personnes fragiles. pic.twitter.com/9ag2X5qzo3 — VISOV | #MSGU (@VISOV1) June 12, 2017

