Météo : la Vienne et les Deux-Sèvres en vigilance orange aux vents violents

Le Poitou se prépare à une météo agitée dans les prochaines heures et prochains jours. Cela va commencer dans la nuit de vendredi à samedi (4 février) plutôt à l'approche du lever du soleil. Au menu, de la pluie et beaucoup de vent.

C'est en fin de nuit que le phénomène doit être le plus fort. On attend par exemple des rafales comprises entre 100 et 120kmh. La vigilance orange devrait baisser en intensité en Vienne et Deux-Sèvres au fil de la matinée. C'est sur le littoral charentais maritime et girondin que la situation en Nouvelle Aquitaine sera la plus dégradée : *Charente, Charente-Maritime et Gironde sont en alerte rouge.

*

Attention aux chutes d'arbres et de câbles électriques

Dans le Poitou, il est conseillé à tout le monde de limiter les déplacements, les promenades en forêt et d'être extrêmement prudent quant aux possibles chutes d'arbres, de lignes électriques et aux dégâts éventuels sur les toitures. Dans les communes on se prépare à ces prochaines heures chaotiques dans le ciel. A Poitiers, la ville fait fermer tous les parcs et jardins jusqu'à demain matin (samedi) au moins. Les équipes de la municipalité ont fait le tour des échafaudages pour s'assurer que tout est bien accroché et qu'il n'y a pas de risque d'écroulement. Les entreprises du bâtiment sont invitées de leur côté à ne pas laisser leurs bennes dans la rue.

Du côté des manifestations prévues, la randonnée de la Chandeleur prévue à Poitiers est annulée. Le cirque installé à proximité de l'université est prévenu de la météo à venir. La piscine de la Ganterie, elle, est placée sous surveillance. En cas de vent supérieur à 90kmh, la bulle sera évacuée.

Déjà des dégâts dans les Deux-Sèvres et des coupures de courant

Dans les Deux-Sèvres, on attend également cet épisode météorologique significatif. Sur place, le vent qui ne souffle pas encore à pleine puissance a fait quelques dégâts légers. A Parthenay, deux marronniers sont tombés place du Drapeau, devant le palais des Congrès. L'enduit de la façade d'une maison qui menaçait de tomber a été enlevé par les pompiers. Le toit du hangar des espaces verts s'est également soulevé. Tout a été du coup sanglé pour éviter que cela ne se reproduise.

Cette météo dans le 79 a d'ores et déjà entraîné des coupures de courant dans le département. A 16h, il y avait 300 foyers en cours de réalimentation suite à des problèmes concernant un millier de foyers.

A Niort, la municipalité décide de fermer le passage du commerce jusqu'à demain samedi 13h, idem pour la verrière inaccessible entre samedi soir 19h et dimanche 13h. Les équipements sportifs extérieurs sont fermés au public, tout comme les aires de jeux, les cimetières et le Cour du 7ème Hussard. Les matchs de football de districts n'auront pas lieu non plus dans les Deux-Sèvres, seuls les matchs de ligue sont maintenus.

Et dans les transports ?

Sur les routes, dans les transports, on est également sur le pont à l'approche de cette tempête. A la SNCF, les équipes s'organisent. La crainte principale : c'est la chute d'arbre en travers des voies. Dans les airs, à l'aéroport de Poitiers, les 2 vols de la soirée sont toujours programmés. Celui de 17h50 à destination de Lyon et celui de 21 en provenance de Lyon. Ils sont toutefois sous surveillance. Soit le vent souffle par l'arrière et les avions décollent, soit il est dans le sens contraire et là les appareils resteront sur la piste.