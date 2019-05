Météo : le froid de retour ce week-end

Des températures dignes d'un mois de mars, de la pluie, des gelées matinales et même des chutes de neige : ce 1er week-end de mai s'annonce particulièrement froid dans plus plusieurs départements de France.

Des températures dignes du début du mois de mars. Voici ce qui attend un large quart nord-est du pays samedi et dimanche. Un coup de froid dû à une "descente d’air polaire arctique" selon La Chaîne Météo.

Les températures pour le premier weekend du mois de mai auront des allures de début mars. 📉🌡️😲 pic.twitter.com/bsFurywC5W — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 2, 2019

Météo France annonce de la pluie sur une grande partie de la France et des chutes de neige en moyenne montagne dès vendredi après-midi, avec des températures 2 à 4 degrés en dessous des normales de saison.

Gelées matinales

Samedi, la perturbation pluvieuse va descendre du nord vers le sud apportant parfois de la neige jusqu'en plaine. Des gelées matinales sont à prévoir car le temps va encore se rafraîchir dans la nuit de vendredi à samedi. Météo France prévoit 5 à 10 degrés dans la moitié nord, 9 à 17 degrés dans la moitié sud du pays. C’est dans les Hauts-de France et en Auvergne-Rhône-Alpes qu'il fera le plus froid, entre 3 et 5 degrés localement.

Dimanche, le soleil brillera de nouveau sur une grande partie de la France mais il y aura toujours de la neige dans l'Est à partir de 600 mètres d'altitude et les températures peineront à remonter. Prévoyez 3 à 12 degrés sur la moitié nord, entre 4 et 15 sur la moitié sud.

Seul le pourtour méditerranéen, où les températures maximales atteindront une vingtaine de degrés ce week-end, sera relativement épargné par la perturbation.