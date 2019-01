METEO - Le froid est de retour, les risques d'inondations aussi

Le début de semaine s'annonce compliqué dans l'Ouest de la Bretagne, entre l'arrivée du froid et les risques d'inondations dûs aux grandes marées, principalement à Quimper. on fait le point sur les conditions météo.

Bretagne, France

Une chute brutale des températures, et de bonnes averses de neige en plaine : c'est ce que prévoit Météo France pour ce début de semaine, principalement mardi et mercredi. En Bretagne, on devrait, comme souvent, être épargnés par le blizzard et les congères, mais l'hiver est bien là. Les nuits devraient se rafraîchir, conséquence : il pourrait bien y avoir du verglas sur les routes au lever du jour, surtout dans le centre de la région. Mais pas de panique : malgré un hiver plutôt doux jusqu'à présent, les services de l'Etat sont prêts.

Les personnels de la Diro sont sur le pont depuis le mois de Novembre

Depuis le mois de Novembre, la DIRO, la Direction interdépartementale des routes Ouest, se prépare à une chute des températures, avec des équipes renforcées. "Tous les ans, de novembre jusqu'à mi-mars, c'est notre période de viabilité hivernale, avec des moyens matériels et humains, et des astreintes organisées par semaines" explique Lionel Lila, adjoint au service mobilité de la DIRO.

La Diro est prête à affronter un éventuel épisode de neige explique Lionel Lila Copier

Risque d'inondation à Quimper

Outre le froid, c'est aussi le retour des risques d'inondations. Un épisode de grandes marées est attendu à partir de lundi 20 janvier, avec des coefficients allant jusqu'à 108 mercredi. Météo France de son côté prévoit des rafales de vent jusqu'à 60 km/h. L'Odet pourrait bien déborder, et la mairie de Quimper conseille aux commerçants et habitants des zones inondables de s'équiper de batardeau et de sacs de sable.Autres mesures à prendre : coupez le gaz et l'électricité, et déplacez votre voiture si elle est garée en zone inondable