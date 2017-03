Météo : Le Gard placé en vigilance orange pour vent violent

11 départements en vigilance orange ce vendredi. Le Gard n'est pas épargné, puisque Météo France place le département en vigilance orange pour vent violent.

11 départements sont placés en vigilance orange vent ou neige-verglas ce vendredi. Le Cantal, l'Aveyron et le Tarn sont en vigilance orange pour neige et verglas. Chez nous, le Gard, les Bouches-du-Rhône, l' Hérault, le Var et le Vaucluse ont été placés en vigilance orange pour vent violent.

Les départements de La Loire, la Haute-Loire et le Rhône sont toujours en vigilance orange pour vent fort à partir de 14h ce vendredi jusqu’à ce samedi midi.

Restez prudent sur les routes.