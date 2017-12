Météo: le Loiret en vigilance orange pour vents violents, les parcs et jardins fermés à Orléans

Le Loiret, mais aussi le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loir, sont placés en vigilance orange ce lundi par Météo France. Des rafales de vent pourraient atteindre les 110km/h. 2 300 personnes sont privées d'électricité dans le Loiret. Les pompiers sont intervenus entre 80 et 100 fois dans le département.

Soyez vigilants en ce lundi 11 décembre. Comme un bon tiers de la France, le Loiret, le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loir sont placés en vigilance orange par Météo France. De fortes rafales de vent sont attendues dans ces trois départements de la Région Centre Val de Loire. Certaines pourraient atteindre les 110km/h.

Par précaution, la ville d'Orléans a décidé de fermer les parcs et jardins ainsi que son Marché de Noël. Ce lundi matin, 30.000 foyers sont privés d'électricité dans notre région Centre-Val de Loire, 2.300 dans le Loiret et 90.000 dans les Pays de la Loire.

#TaoInfotrafic 🚍 Ligne 5 : poteau électrique tombé sur la route.

Déviation par la rue des Moines (Saint-Pryvé Saint-Mesmin).

Arrêt HATTON non desservi dans les deux directions. — Reseau Tao (@TAObustram) December 11, 2017

Les pompiers du Loiret interviennent depuis ce matin à de nombreuses reprises pour des chutes d'arbres. Ils ont reçu plus d'une centaine de coups de fil et on dû intervenir entre 80 et 100 fois. Dans notre région, les plus fortes rafales ont été relevées ce matin à Blois (Loir-et-Cher), le vent souffle jusqu'à jusqu'à 109 km/h.

⚠️ #VigilanceOrange En raison des événements climatiques qui touchent actuellement le Loiret, le CTA-CODIS reçoit un grand nombre d’appel. Merci d’appeler le 18 ou le 112 qu’en cas d’urgence afin de ne pas saturer les lignes. pic.twitter.com/x8Hk5982zO — SDIS du Loiret (@SDIS45) December 11, 2017

La vigilance orange est pour l'instant en vigueur jusqu'à 16h.