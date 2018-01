Météo France a placé les trois départements auvergnats en vigilance orange jusqu'à 6 heures vendredi. Les températures vont fortement chuter et la neige est attendue à 400 mètres d'altitude la nuit prochaine.

Auvergne, France

L'épisode neigeux est qualifié de "remarquable" en quantité et en durée par Météo France. Il s'annonce intense dans la nuit de jeudi à vendredi en Auvergne. Le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire ont été placés en vigilance orange neige et verglas. Pour l'heure, l'Allier reste en jaune.

Le phénomène neigeux sera très actif à partir de minuit à 1000 m d'altitude et s'abaissera dans le courant de la nuit jusqu'à environ 400 m. Les épaisseurs de neige vont atteindre ou dépasser les 30 à 40 cm en Haute-Loire, sur les Monts du Cantal et dans le Sancy.