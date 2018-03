De gros flocons sont tombés dès samedi sur les Hauts-de-France, la Normandie et l'Ile-de-France. Ce dimanche, le temps sera couvert sur l'ensemble du pays et froid sur le Nord et l'Est avec quelques flocons, selon Météo-France. La neige est attendue du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes et pourrait tomber aussi sur la Normandie et la pointe bretonne. Des chutes de neige à surveiller, notamment en Ile-de-France, où une fine couche pourrait tenir au sol dans la nuit de dimanche à lundi. Car le pic de froid est attendu pour ce lundi avec des températures de 5 à 8 degrés au-dessous des normales de saison et les gelées nocturnes seront généralisées sur la partie nord de la France.

Samedi, le ministère de la Cohésion des territoires a annoncé une "mobilisation" des services de l'État "pour mettre à l'abri les plus démunis" avec l'arrivée d'une nouvelle vague de froid, qui a conduit à la réactivation du plan Grand froid en Ile-de-France. Quelque 1.677 places d'hébergement d'urgence supplémentaires s'ajoutent aux 4.260 places du plan hiver lancé le 1er novembre.