Météo : les Ardennes en vigilance rouge, la Marne en vigilance orange

Météo France a placé jeudi cinq départements dont les Ardennes en vigilance rouge en raison d'un risque de vent fort. La Marne est en vigilance orange à cause du risque de vents forts, de neige et de verglas. Les transports scolaires sont annulés vendredi toute la journée dans les Ardennes.

Météo France a placé jeudi cinq départements dont les Ardennes en vigilance rouge à cause d'un risque de vents violents. Les fortes rafales sont attendues entre jeudi soir à 22h et vendredi à 3h du matin. Elles pourront atteindre jusqu'à 140 km/h. Le département est placé en vigilance orange, tout comme la Marne pour le risque de chutes de neige et de verglas.

Des chutes de neige sont attendues en seconde partie de nuit de jeudi à vendredi. Il pourrait tomber entre 5 et 10 centimètres de neige en une ou deux heures seulement dans les Ardennes. Le vent fort prévu peut également favoriser la formation de congères. Des chutes de neige sont possibles également dans la journée de vendredi et la matinée de samedi.

Transports scolaires annulés

Dans les Ardennes, les transports scolaires sont annulés vendredi toute la journée par mesure de précaution, compte tenu des fortes rafales de vent qui sont annoncées et du risque de neige et de verglas.

Le préfet des Ardennes envisage si besoin des restrictions de circulation pour les poids-lourds de plus de 13 mètres de long.

Les comportements à adopter

Vigilance rouge aux vents violents :

Restez chez vous et évitez les déplacements.

En cas d'obligation de déplacement soyez très prudents. Renseignez vous avant d'entreprendre vos déplacements. Utilisez de préférence les grands axes de circulation.

Pour protéger votre environnement proche prenez dés à présent pour vous et votre voisinage, les précautions qui s'imposent face aux conséquences d'un vent violent, inhabituel dans votre région.

Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

Vigilance orange à la neige et au verglas :

Soyez très prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.

Renseignez-vous sur les conditions de circulation.

Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.

Prévoyez un équipement minimum au cas où vous seriez obligés d'attendre plusieurs heures sur la route à bord de votre véhicule.

Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

N'utilisez pas pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, brasero, etc.) ou les chauffages d'appoint à combustion en continu. Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.