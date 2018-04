Les motards sont de sortie avec le beau temps de ces derniers jours en Pays de Savoie et c'est l'embouteillage dans les garages pour les révisions avant de prendre la route.

La Ravoire, France

Les beaux jours sont là et vous l'avez certainement remarqué sur les routes : les motards sont au rendez-vous. Dans les garages, c'est l'embouteillage ! Tous les motards se ruent pour prendre rendez-vous chez le mécano pour faire réviser leur moto et changer les pneus avant d'aller se promener.

Quarantaine de motos révisée tous les jours en garage

A la Ravoire, à Paoli moto, c'est le rush. Une quarantaine de motos passe entre les mains des trois mécaniciens depuis le retour du beau temps. C'est l'heure de vérifier les plaquettes de frein et l'état des pneus.

"Les Pays de Savoie sont parfaits pour rouler avec la montagne et les petites routes de col." - Vitto, motard.

"Les motards se réveillent au dernier moment", explique Pascal Paoli, le patron. Il y a de nombreuses demandes mais le planning est plein. Il y a de l'attente avec ces beaux jours et un paysage très prisé par les bikers. "Les Pays de Savoie sont parfaits pour rouler avec la montagne et les petites routes de col", raconte Vitto un motard de la région.

Attention sur la route

Mais soyez vigilants motards et automobilistes, il va y avoir beaucoup de motards sur la route ce week-end. En Savoie, le nombre d'accidents des deux roues augmente chaque année. Depuis 2 ans, plus d'un quart des morts sur la route étaient des motocyclistes, qu'ils soient responsables ou non, alors qu'ils ne représentent que 2% du trafic.

Depuis le début de l'année en Savoie par exemple, il y a eu 22 accidents de la route dont 3 impliquant des motos. Heureusement il n'y a eu que des blessés.