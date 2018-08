L'été 2018 aura été le deuxième été le plus chaud de l'histoire en France. Dans les Landes, il a fait chaud aussi en juillet et en août. On a dépassé les normales de saison de un à deux degrés en moyenne, mais ce sont surtout les températures matinales qui ont été exceptionnelles.

Landes, France

On aura eu très chaud cet été dans les Landes, mais on est loin des étés les plus chauds : 2003, 1990 et 1989. Certes, les normales de saison ont été dépassées de un à deux degrés, il a fait jusqu'à trois degrés de plus dans le Marensin et sur le nord-est de la Haute-Lande, selon Météo France, mais les records de chaleur en journée n'ont pas été battus dans le département. Et même si durant l'épisode de canicule, entre le 2 et le 7 août il y a eu jusqu'à six degrés au dessus des valeurs de saison (35°C par exemple à Dax le 6 août et 37°C à Mont-de-Marsan le 3 août).

Cet été, dans les Landes, ce sont les températures matinales qui ont été remarquables, car beaucoup plus importantes que la moyenne. D'ailleurs, un record a été battu : le 7 août, dernier jour de canicule, il a fait 23.5°C à Dax et 22.3°C à Mont-de-Marsan, le 5 août. Des températures six à sept degrés au dessus des normales de saison. Ce qui fait de cet été 2018, le quatrième été avec des températures matinales les plus douces, depuis 1959 dans le département.

L'ensoleillement aura été supérieur ces deux derniers à la moyenne, 20% de plus que la normale, toujours selon les relevés de Météo France.

Deux fois moins de pluie que la normale en août

En ce qui concerne la pluviométrie, "il y a eu plusieurs épisodes orageux en juillet qui ont donné des précipitations assez fréquentes, su sud-ouest du département à la Grande Lande. En revanche, en août, il a plu il y a eu deux fois moins de précipitations que la normale, du Tursan au bas-Armagnac" explique Stéphane Defoy, ingénieur à Météo France, qui rajoute : "Suite à ce temps chaud et sec, les sols qui étaient bien saturés en eau cet hiver et en début de printemps, se sont bien asséchés et sont redevenus conformes à la norme."