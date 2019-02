Météo : les températures printanières affolent les maraîchages en Charente-Maritime

Le temps est parfait pour jardiner. En t-shirt dans les jardins familiaux de Bongraine, Yann et André en conviennent : la terre est idéale pour être bêchée. Autour d'eux, leurs pommes de terres et semis de petits pois sont déjà bien avancés pour une fin février. Les fèves sont même en fleur. Mais ce qui inquiète ces deux jardiniers, c'est le retour inopiné du gel.

Maraîcher bio à Forges, Olivier se montre tout aussi prudent. Car si la chaleur est bénéfique, "ce que les plantes m'aiment pas c'est l'amplitude thermique. "

Sous la serre on va monter à 25 voire 30°C en journée, alors que la nuit on descend, on est à 0 voire - 1°C parfois.