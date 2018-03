"Une baisse spectaculaire des températures", c'est le résumé de Météo France pour ce week-end... et au-delà. L'institut précise que ce temps froid sera moins intense que celui de la deuxième quinzaine de février, le "Paris-Moscou". Mais tout de même, l'hiver est encore là.

Pas plus de 3 degrés dimanche au nord de la Seine

La chute s'amorcera samedi dans la journée, les températures encore assez élevées dans le sud le matin baisseront d'abord dans le nord et le nord-est pour plafonner à 6 degrés dans la moitié nord l'après-midi, entre 7 et 12 degrés dans les autres régions à l'exception du pourtour méditerranéen qui pourra atteindre les 16 degrés.

C'est dimanche que le froid deviendra piquant sur les trois quarts du pays : gelées au nord le matin, pas plus de 3 degrés au nord de la Seine l'après-midi, jusqu'à 12 dans le sud-est.

Plus beau mais plus froid lundi

Ce froid s'accompagnera samedi et dimanche de grisaille, de pluie, voire de neige en altitude ou sur l'ouest comme le souligne La chaîne météo.

L'air #froid qui nous parviendra ce #weekend, associé à une anomalie d'altitude (#GoutteFroide), devrait donner d'importants cumuls de #neige ❄️ sur les côtes de la #Manche et le nord de la #Bretagne ce dimanche ! 😮 pic.twitter.com/yR5jPgvx0L — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) March 15, 2018

À partir de lundi, le temps redeviendra "sec et plus ensoleillé, mais beaucoup plus froid !", selon Météo France. Le pic de froid est attendu lundi "avec des températures évoluant 5 à 8 °C au-dessous des normales de saison". Elles devraient ensuite remonter progressivement au fil de la semaine.