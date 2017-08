Météo : mais pourquoi fait-il si moche ?

Où est passé l'anticyclone ? Est-ce que le froid, la pluie et le vent vont miner l'été encore longtemps ? Steven Testelin, prévisionniste à Météo France, a répondu à nos questions ce vendredi.

Vous en avez marre de la pluie ? Et bien c'est fort dommage car cela ne risque pas de s'arranger. Steven Testelin a répondu à nos questions au sujet du mauvais temps qui touche la France depuis ces dernières semaines, et il a beau vouloir nous rassurer, le soleil ne semble pas près de revenir... et encore moins de rester !

Pourquoi fait-il si moche en ce moment ?

Depuis quelques semaines, une vague d'air froid d'altitude est particulièrement proche du pays, on peut parler d'un contexte dépressionnaire. C'est à dire que le temps est particulièrement perturbé et qu'un air froid en provenance du nord s'est installé, ce qui explique la pluie, le temps instable et la fraîcheur. Mais il ne fait pas moche partout, il y a des épisodes de canicule dans le sud de la France. Une canicule qui s'explique par un courant d'air chaud sur la Méditerranée. En ce moment dans le sud on est à +2,3 degrés sur les normales de saison, alors que dans l'ouest, on est à -1,5 degrés.

LIRE AUSSI : Météo oblige, les naturistes poitevins sortent couverts

Est-ce une situation exceptionnelle ?

Même si ce n'est pas forcément ce qu'on ressent, l'été 2017 n'est pas si catastrophique, loin de là. Depuis le 1er juin, (début de l'été pour Météo France), il faut même reconnaître qu'on a eu un début d'été plutôt chaud, même très chaud avec l'épisode de canicule, et il a fait très beau dans certaines régions en juillet avant que les conditions ne se dégradent. En moyenne, on est même 1,6 degrés au dessus des normales de saison. L'été 2017 est d'ailleurs pour l’instant le deuxième été le plus chaud derrière 2003 et devant 2015 ! En comparaison, les étés 2014, 2006 et 2007 ont été particulièrement frais et pluvieux. Au mois d'août 2014 les précipitations ont été une fois et demie plus importantes que ce qui tombe en général à cette époque, et les températures étaient cinq degrés en dessous des normales de saison.

LIRE AUSSI : Au camping de Revel, on attend la fin de l'averse

Dans le sud de la France il fait certes très beau mais il y a beaucoup de vent, est-ce normal ?

Il est plus difficile d'avoir des statistiques sur le vent, mais en règle général lorsque le temps est perturbé au nord, et plus chaud au sud, il est fréquent de voir de grandes rafales de vent dans le sud du pays. Un phénomène qui s’explique par les flux venants du nord, qui canalisent le vent et vont avoir tendance à l'accélérer dans la Vallée du Rhône, ce qui engendre beaucoup de vent en Méditerranée.

Est-ce que ce mauvais temps va perdurer ?

Difficile de prévoir sur les semaines à venir. En revanche, le temps ce week-end va rester perturbé dans la moitié nord du pays avec un temps couvert et des averses. La journée de lundi sera très belle pour tout le monde avec des températures estivales, mais malheureusement, ça ne vas pas durer (dommage, ndlr). Mercredi il fera déjà moins chaud et jeudi, le mauvais temps sera de retour avec des températures plus fraîches. Pour l'instant, pas de conditions estivales stables à l'horizon.

LIRE AUSSI : Record de pluie pour un mois d'août à Flers en Normandie