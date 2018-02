Toulouse, France

En Occitanie, seul l'Aveyron est en vigilance orange neige et verglas. L'Aveyron où la circulation des poids-lourds est interdite sur l'A75 ce lundi soir. Mais tout le monde aura droit à ses flocons d'ici mardi matin, Météo France annonce quelques centimètres, rien de très paralysant. En revanche, il faudra être prudent sur les routes. Les explications de Patrick Chartier prévisionniste à Météo France

"Les quantités seront très faibles sur la plaine toulousaine de l'ordre de un à deux centimètres qui ne blanchiront que les coteaux au-dessus de 300m d'altitude. Une neige plutôt humide qui rendra temporairement les chaussées glissantes. Ca ne persistera pas au-delà du milieu de matinée. Les précipitations s'arrêtent et les températures minimales de 0 à - 1 degrés vers Toulouse au lever du jour repassent positives de l'ordre de 4 à 5°". Patrick Chartier, Météo France

Attention au verglas sur le piémont

En montagne, l'épisode sera aussi modeste. Météo France prévoit entre 2 et 4 cm de neige mais dans les vallées pyrénéennes mais Patrick Chartier prévisionniste prévient : "on aura du gel et les chaussées sur lesquelles il aura plu et où il y aura par-dessus cette neige collante en fin de nuit, on peut avoir des phénomènes de regel sur chaussées"

En Ariège, il est annoncé 1 à 3 centimètres en plaine et 3 à 7 cm au-dessus de 600m d'ici demain matin.

Transports assurés

En Haute-Garonne, le transport scolaire et voyageur sera assuré normalement. Les équipes du Conseil départemental n'ont pas prévu d'opération de salage préventif mais des patrouilles vont surveiller la situation toute la nuit. Pour la métropole toulousaine, pas de souci non plus côté transport, la régie Tisséo prévoit juste de saler le devant de ses dépôts et les gares de connexion avec le tramway et le métro à Arènes, Basso Cambo, Ramonville, Balma et Borderouge.

En Ariège, les transports sont assurés également toutefois les équipes du Département seront en place dès 5h du matin pour le salage des routes.