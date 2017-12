​Neige, verglas : neuf départements du sud et du centre en vigilance orange, perturbations dans plusieurs régions

​Météo-France a placé ce vendredi matin neuf départements en vigilance orange en raison du « premier épisode neigeux remarquable de la saison ». Dans plusieurs départements, les conditions de circulation sont difficiles.

​Neuf départements sont placés ce vendredi matin depuis 6h en vigilance orange en raison des risques de neige et de verglas : les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Ariège, le Puy-de-Dôme, la Creuse, la Corrèze, le Cantal, la Haute-Loire et le Var.

Carte de vigilance le 1er décembre à 6h - Météo France - Capture d'écran

Dans les départements du Massif Central, où il a beaucoup neigé cette nuit de jeudi à vendredi, la matinée devrait être plus calme. Une couche de 8cm de neige environ pouvait être observée à Clermont-Ferrand. Mais les chutes de neige devraient reprendre dès vendredi après-midi et jusqu’à samedi matin, ajoutant une nouvelle couche de 5 à 10cm de neige.

Conséquence de cette vague de froid et de neige dans le Massif Central : des caténaires ont gelé dans la nuit de jeudi à vendredi sur certaines lignes SNCF. Ce vendredi matin, impossible pour les trains entre Firminy, Saint-Etienne et Lyon de circuler. Dans la Loire comme dans la Haute-Loire, tous les moyens sont déployés pour déneiger les routes, le département rappelant qu'il faut être équipé pour passer les cols montagneux.Et dans la Creuse, ce sont des portions routières qui sont perturbées, notamment entre La Souterraine et Guéret, où la chaussée est glissante sur une dizaine de kilomètres.

Jusqu’à 40cm en montagne dans les Pyrénées

Dans les Pyrénées, c’est ce vendredi matin que la neige a commencé à tomber massivement, dès 200 à 300 mètres d’altitude. Jusqu’à 40cm de neige sont attendus au-delà de 1000m d’altitude, situation idéale pour les stations de ski qui ont prévu s’ouvrir ce week-end. Quant au Var, il ne sera fortement touché qu’à partir de la fin de journée vendredi, avec des cumuls de 5 à 10cm attendus d’ici samedi matin.

Mais ce n’est pas tout : de nombreuses autres régions sont touchées par la neige, même si elles ne sont pas en vigilance orange. Jeudi soir, des chutes de neige ont été observées à Paris ou encore à Rennes, sans pour autant provoquer de perturbations sur les routes.

Embouteillages et accidents

Dans la Vienne et les Deux-Sèvres en revanche, le verglas touche plusieurs routes principales et secondaires : le salage a commencé tôt ce vendredi matin, mais la vigilance est de mise si vous prenez la route tôt. Les transports scolaires sont suspendus toute la journée dans les Deux-Sèvres. En Isère, des embouteillages rallongeant les parcours jusqu'à une heure sont en cours autour de Bourgoin-Jallieu, à cause des chutes de neige.

En Dordogne aussi, plusieurs routes sont touchées par le verglas : peu avant 5h, un accident impliquant trois voitures, deux utilitaires et un camion de transport de viande a eu lieu à Château-l'Evêque, au nord de Périgueux, faisant un blessé léger et perturbant le trafic.