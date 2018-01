Alors que la tempête Eleanor se déplace vers l'est de la France, Météo France a repassé mercredi midi l'ensemble du littoral de Nouvelle-Aquitaine et de Vendée en alerte orange "vagues-submersion". La Gironde reste en alerte inondations.

Nouvelle alerte orange sur le littoral atlantique : en raison des conditions météorologiques et des fortes marées (coefficient de 107 ce mercredi soir, puis 106 jeudi matin), le littoral atlantique est à nouveau placé en vigilance "vagues-submersion" par Météo France. Tous les départements de Nouvelle-Aquitaine - Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde, Charente-Maritime - et la Vendée sont concernés.

Un "vent fort de secteur Ouest génère de très fortes vagues concernant la Manche et toute la façade Atlantique. Ces vagues vont devenir progressivement puissantes sur le golfe de Gascogne", prévient Météo France. Au total, 36 départements sont concernés par les risques de vents violents, vagues-submersion, inondation ou avalanche ce mercredi après-midi.

Plusieurs communes du littoral ont pris des précautions, exemple au Pays Basque :

à Biarritz, où des "big bag" sont installés sur la grande plage. L'accès au quai y sera interdit toute la journée, tout comme l'accès aux locaux commerciaux et associatifs ainsi qu'à la piscine au moment des marées hautes. L'accès aux sites sensibles comme le rocher de la vierge et le phare est déjà fermé depuis plusieurs jours.

à Anglet, l'accès aux plages et aux digues est interdit.

à Saint Jean de Luz, sont interdits la circulation, le stationnement et l'accès piétons aux parking de la plage d’Erromardie, du chemin de Chibau à l’avenue Claude Farrère, ainsi que l’accès à la passerelle Sainte-Barbe, et aux plages nord de Lafitenia, Mayarko et Senix.

⚠️🌊 #Eleanor La #tempête est un spectacle qui se regarde de loin. Ne soyez pas inconscients, ne circulez pas près des côtes et ne sous-estimez pas la puissance des vagues.

(🎥 @afp) pic.twitter.com/Ckc9zz2G5X — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) January 3, 2018

Alerte orange aux crues en Gironde, possibles débordements à Bordeaux

En plus de cette nouvelle alerte sur le littoral, le département de la Gironde reste lui en vigilance orange inondations, par mesure de précaution. La Garonne a légèrement débordé ce mercredi matin quai de Bacalan à Bordeaux, où les voies sur berges ont aussi dû être fermées à hauteur du Boulevard des Frères Moga pendant quelques minutes. Même chose à Libourne, et à Bourg, par exemple.

Les prochaines marées hautes font craindre de nouveaux débordements. A Bordeaux, où elles auront lieu ce mercredi entre 20h37, puis jeudi matin à 9h, la mairie prévoit des débordements.

#alerte#inondations | En raison de grandes marées, accompagnées de fortes pluies et de vents, des débordements de la #Garonne sont à prévoir ce soir à partir de 20h30 et demain matin jeudi 4 janvier à partir de 9h #Bordeaux#begleshttps://t.co/AxUVsmkeqQ — Bordeaux Métropole (@BxMetro) January 3, 2018

#Gironde Vigilance #Orange pour le risque de crues sur l’ensemble des communes de la confluence Garonne-Dordogne et de l’Estuaire de la Gironde. Risque de débordements secteurs de #Bordeaux, #Libourne et l'Estuaire de la Gironde. Le préfet appelle chacun à la + grande vigilance. pic.twitter.com/PQ6nQjcThQ — Préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde (@PrefAquitaine33) January 2, 2018

La tempête Eleonor file vers l'Est, un mort en Haute-Savoie

Plus au Nord, la tempête Eleanor, qui file actuellement sur l'Est du pays, se montre beaucoup plus virulente que Carmen, qui a balayé le Sud-Ouest en début de semaine, avec des vents soufflant à 120/140 km/h. Plus de 200.000 foyers ont pour l'instant été privés d'électricité, dont 70.000 en Alsace et en Franche-Comté, 50.000 en Normandie, 40.000 en Lorraine et 25.000 en Bourgogne.

A Paris, la Tour Eiffel a a été fermée par mesure de sécurité.

A la mi-journée, un skieur est mort, écrasé par un arbre, sur une piste d'une station de Haute-Savoie. L'accident s'est produit dans la station de Morillon, dans le Grand Massif. Le jeune vacancier âgé de 21 ans, originaire de La Rochelle, évoluait sur une piste verte quand un arbre lui est tombé dessus. En plus de cette première victime, 15 personnes ont été blessées au total, dont quatre grièvement.