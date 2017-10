Météo - Olonzac guette avec vigilance l'arrivée des premiers orages

Après des mois de sécheresse, le retour de la pluie est annoncé. Une bonne nouvelle pour ceux qui souffrent du manque d'eau. Mais forcément une source d'inquiétude pour ceux qui redoutent un épisode cévenol. A Olonzac, victime de pluies torrentielles en janvier, on sera très vigilant

Météo France prévoit pour ce mercredi sur l'Hérault des pluies éparses et modérées, mais pour la nuit de mercredi à jeudi les premiers orages de l'automne. Pas d'inquiétude particulière pour le moment. Mais pour certains, la vigilance est quasiment permanente.

C'est le cas du village d'Olonzac, à la frontière de l'Hérault et de l'Aude. Un village victime de fortes pluies en janvier dernier. Le bourg de 1800 habitants est entouré de deux cours d'eau: à l'est, le ruisseau l'Espère et à l'ouest, la rivière l'Ognon. Si il y a bien un endroit ou l'on tend donc le dos à partir de ce mercredi soir, c'est bien là.

En janvier dernier, les habitants d'Olonzac avaient été victimes de pluies torrentielles © Radio France - Maxppp

Gérard Marcouïre, son maire, est extrêmement prudent concernent les prévisions météo des prochaines heures. Selon lui, elles ne se sont pas toujours avérées très fiables. "En janvier, on a pas été placés en alerte. On nous annonçait seulement 50mm d'eau, et on en a eu 250 ! Donc je suis très vigilant".

Depuis les récentes inondations, la commune a entrepris une série de travaux pour limiter au maximum le risque. Les rivières ont par exemple été nettoyées et le réseau d'écoulement des eaux pluviales est régulièrement inspecté. Mais il y aurait encore beaucoup à faire. "Ce qui peut sauver Olonzac, ce sont les bassins de rétention en amont. On travaille sur ce dossier avec le monde agricole à qui ces bassins pourraient aussi servir en cas de sécheresse" conclut Gérard Marcouïre.