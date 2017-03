Météo : onze départements placés en vigilance orange vent, neige et verglas

Météo France a placé ce vendredi onze départements en vigilance orange pour risques de vents violents, de neige et de verglas. La zone concernée s'étend du Rhône au Var en passant par l'Aveyron.

Les départements placés en vigilance orange vendredi par Météo France sont : le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, le Cantal, l'Aveyron, le Tarn, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var. Sur cette zone, vents violents, neige et verglas sont attendus d'ici samedi midi.

Pour le vent, Météo France précise : "en cours de journée, le vent de sud se met en place sur le Massif central et, sur les départements placés en vigilance orange, il se renforce nettement cet après-midi, non seulement sur le relief, mais également en région de plaine du Vivarais (est de la Haute Loire) et du Pilat, impactant l'agglomération de Saint-Etienne, la vallée du Gier et le sud du département du Rhône. Sur ces secteurs, on attend des rafales de 90 à 110 km/h, localement plus, entre cet après-midi et demain samedi à la mi-journée."

Pour la neige : "en fin de nuit de vendredi à samedi, des chutes de neige lourde et collante sont attendues jusqu'à très basse altitude, tenant généralement au-dessus de 500m, localement plus bas. L'aspect le plus marquant sera l'intensité des chutes de neige qui interviendront simultanément avec une dégradation pluvio-orageuse marquée. Les quantités pourront atteindre 10 à 20 cm au-dessus de 500 m, localement 30 cm, avec des intensités horaires de 5 à 10 cm/h, localement 15 cm/h. Par ailleurs, le vent sera soutenu et pourra favoriser les accumulations sur les endroits exposés."