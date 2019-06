Météo : pic de chaleur sur toute la France en ce début de semaine

De fortes chaleurs sont attendues sur tout le pays jusqu'à mercredi avec des températures supérieures de 5 à 8 degrés aux moyennes de saison. De nouveaux orages violents pourraient ensuite s'abattre sur le centre et l'est de la France.

30 degrés à Paris, 33 à Toulouse, 32 à Marseille et 27 degrés à Strasbourg et Lille : ce début de semaine sera estival sur l'ensemble du pays. Mardi et mercredi, les températures oscilleront entre 25 et 30 degrés sur la moitié nord, et seront supérieures à 30 degrés au sud, avec des pointes possibles à 35 degrés. Des valeurs supérieures de 5 à 8 degrés aux moyennes de saison.

Retour des orages en milieu de semaine

Dès mardi soir, des averses vont s'abattre les régions comprises entre les pays de Loire et la frontière belge. Météo France prévoit de forts orages par endroits, ainsi que des chutes de grêle et des rafales de vent. La chaleur résistera dans le sud-est mais les températures retrouveront des niveaux de saison.

Ce week-end déjà, de violents orages ont frappé la Drôme et l'Isère notamment provoquant de gros dégâts dans les cultures et les bâtiments publics. À Romans-sur-Isère, deux écoles endommagées par la grêle sont fermées jusqu'à nouvel ordre.