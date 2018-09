L'été joue les prolongations en ce mois de septembre. Un nouveau pic de chaleur est attendu ce lundi et mardi avant l'arrivée de l'automne dimanche. Météo France prévoit des températures proches ou au-dessus de 30 degrés sur une bonne partie du pays et même des records dans le Sud-Ouest.

L'été jusqu'au bout ! Météo France prévoit un pic de chaleur en ce début de semaine, avec, dés ce lundi après midi, entre 26°C à 32°C au Nord et jusqu'à 34°C en Nouvelle Aquitaine.

On frôle les records avec 35°C à Biarritz, 32°C à Bourges

Un record de chaleur pourrait être franchi ce lundi après-midi à Biarritz avec 35°C, où le précédent record date de 1987 à 35,2°C. A Agen on s'approchera du record de 1987 à 33,3°C puisque Météo France y prévoit pour ce lundi après midi 32°C. 32°C aussi à Bourges où l'on s'approchera aussi du record de 1961 établit à 35°C.

- Capture d'écran

- Capture d'écran

2018, année record en nombre de jours de chaleur

Nous ne sommes que mi-septembre, mais 2018 est déjà une année record en nombre de jours de chaleurs. Avec 88 jours au dela de 25°C Nevers connait sa plus longue période de chaleur depuis 1946. Record battu aussi à Orléans et Paris avec 87 jours, du jamais vu depuis 1947. Et puis à Tours c'est le record de la canicule de 1976 qui est dépassé avec déjà 84 jours. Le nombre de jours de chaleur est une mesure bien plus révélatrice de la tendance de fond du réchauffement climatique que les records ponctuels de chaleur. Dans le monde les trois années précédentes ont été les plus chaudes jamais enregistrés.