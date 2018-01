C'est le retour des tempêtes dans le nord des Alpes et en Isère cette semaine. Une perturbation va provoquer des pluies en plaine, ainsi que de la neige à partir de 900 mètres d'altitude dès ce lundi soir. Il s'agit d'un flux océanique en provenance de l'ouest et du nord-ouest. D'après Rémy Grand, prévisionniste au centre Météo France des Alpes, "d'ici mardi soir on peut avoir 30 à 40 centimètres de neige au-dessus de 1 500 mètres et ça continuera mercredi". Les températures devraient quant à elles osciller autour des valeurs habituelles pour la saison.

Les perturbations vont à nouveau défiler à partir de demain. Il neigera à nouveau beaucoup sur les #Alpes avec selon les scénarios 70 à 90 voire 100 cm de #neige sur le nord des #Alpes en 72h d'ici jeudi matin. #Savoie#Isère#HauteSavoiepic.twitter.com/yPhypF4Lmp — Keraunos (@KeraunosObs) January 14, 2018

Une situation hivernale normale

À priori, la situation n'a rien d'inquiétant. Pour le prévisionniste, elle est même "normale" pour la période hivernale. "Ce qui est moins banal", précise-t-il, "c'est qu'on aura de bonnes quantités de neige et du vent fort en haute montagne, ce qui risque de concerner des altitudes plus basses à partir de mercredi, avec de très fortes rafales."

"On aura de bonnes quantités de neige et du vent fort en haute montagne" - Rémy Grand, prévisionniste au centre Météo France des Alpes

Un problème pour les stations

C'est bien le vent qui risque de poser problème dans cet épisode de perturbations, notamment en ce qui concerne les sports de montagne. "Il y aura certainement des remontées fermées dans les stations d'altitude", déplore Rémy Grand. "Le risque d'avalanche va augmenter dès mardi, la pratique du hors-piste est donc fortement déconseillée pour les jours à venir", prévient-il.

"Le risque d'avalanche va augmenter dès mardi, la pratique du hors-piste est donc fortement déconseillée pour les jours à venir" - Rémy Grand, prévisionniste au centre Météo France des Alpes