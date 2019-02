Météo : des records de chaleur battus un peu partout ce mercredi dans l'Hexagone

27,7°C à Eus (Pyrénées-Orientales), 24°C à Toulouse (Haute-Garonne), 23°C à Bourges (Cher) ou encore 20,5°C à Brest (Finistère) : plusieurs records de chaleur ont été battus ce mercredi 27 février. En moyenne, il a fait 20,9°C sur le pays dans l'après-midi. Le précédent record, relevé le 28 février 1960, était de 20.2°C.

🌡️Un après-midi historiquement doux pour un mois de février : T°C moyenne nationale des maximales, provisoire, de 20,9°C (indicateur thermique national des Tmax de l'ap-midi, panel de 30 stations France) battant ainsi les 20.2°C du 28/02/1960. T°C maxi de la journée à Eus. pic.twitter.com/ZOV3GOaKIl — Météo-France (@meteofrance) February 27, 2019

Dans certaines régions, à limage du Berry, il n'avait pas fait aussi chaud depuis plus d'un siècle. À Brest, la température n'est pas descendue en-dessous de 18°C durant quatre jours consécutifs, du jamais vu. Cette douceur est aussi inédite dans le Loiret et le Loir-et-Cher (avec 21,9°C relevés à Orléans et 23,8°C à Lamotte-Beuvron), dans la Sarthe (21,8°C au Mans), et en Normandie où il a fait près de 22°C à l'intérieur des terres.

À Mont-de-Marsan, le thermomètre a affiché 26.7°C ce mercredi après-midi. Le précédent record (26.3°C) datait de 1990. Même chose à Rouen où la station Météo France a relevé 19,2°C et à Dijon (21,1°C). À Nice, certains ont profité de cette douceur exceptionnelle pour se baigner.

☀️ Ce 27 février est historique : 21°C à Charleville-Mézières, 22 à Lannion, 23 à Bourges, 24 à Cognac & Toulouse, 25 à Bordeaux & Guéret, 26 à Pau et 27°C à Dax ! 🌡 pic.twitter.com/D8VmnUhtYa — Météo Express (@MeteoExpress) February 27, 2019

Records de chaleur et d'ensoleillement

Autre conséquence de ces "conditions anticycloniques qui perdurent depuis le 12 février" : "l'ensoleillement de ce mois de février est excédentaire sur l'ensemble du pays" selon Météo France.

☀️L'ensoleillement de ce mois de février est excédentaire sur l'ensemble du pays. Cela s'explique par les conditions anticycloniques qui perdurent depuis le 12 février sur la France et favorisent un temps sec et globalement très ensoleillé. 👉https://t.co/CjjNUfU8iVpic.twitter.com/ocKt8jdo7Y — Météo-France (@meteofrance) February 22, 2019

Des frontières belges à l'Alsace et au nord de la Franche-Comté, du sud de la Bourgogne au nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou encore entre les côtes nord de la Bretagne et le Cotentin, "l'ensoleillement, du 1er au 21 février, est nettement supérieur à une fois et demi l'ensoleillement moyen sur cette période", a indiqué l'organisme dans un communiqué.

110 heures d'ensoleillement ont été enregistrées à Strasbourg, soit 76% de plus que la normale, 110 heures également à Nevers (+72%) ou encore 98 heures à Paris (+67%), 97 heures à Saint-Brieuc (+71%) et 182 heures au Pays-basque, soit 78 heures de plus que la moyenne à cette époque de l'année (104 heures).

Retour de la pluie jeudi sur une grande moitié nord du pays

Corollaire du beau temps, plusieurs départements connaissent depuis quelques jours des pics de pollution aux particules fines. En Île-de-France, dans le Rhône, le Nord et le Pas-de-Calais notamment, des mesures de restriction de circulation ont été prises. Seuls les véhicules dotés d'une vignette CritAir 1, 2 ou 3 seront autorisés à circuler dans les communes de Lyon et de Villeurbanne ce jeudi.

La situation devrait toutefois s'améliorer avec le retour des nuages et de la pluie prévu demain sur une grande moitié nord du pays (Bretagne, Normandie, nord des Pays-de-la-Loire et de la région Centre, Île-de-France et Hauts-de-France). Les températures minimales varieront globalement de 4 à 10°C, et de -3 à 4°C sur le tiers est du pays. Les maximales seront en baisse, allant généralement de 12 à 18°C, excepté par endroits où elles monteront jusqu'à 19 ou 22°C sur l'extrême est du pays.