Météo catastrophique en juin : certains bretons remettent le chauffage

Brest, France

Le temps pourri de ce début juin donne des envies de flambée dans la cheminée ou de carrément rallumer le chauffage ! Marie Thérèse habite un pavillon à Brest : " Oui, on a remis le chauffage au rez-de-chaussée. C'est un chauffage électrique qu'on avait éteint, mais on a remis le thermostat à 20°. Il fait trop froid !"

Une augmentation inhabituelle des commandes de fioul, bois et granulés de bois

Les distributeurs de fioul, bois et granulés de bois notent aussi une augmentation des commandes, inhabituelle pour la saison. Philippe Rochard, directeur de Bretagne Multi Energie a compté 200 commandes mardi, soit cinq fois plus qu'en fin de semaine : " il y a plusieurs phénomènes : une baisse du prix du baril, des commandes groupées organisées notamment par l'UFC Que choisir Brest et cette météo pourrie qui incitent les gens à y penser."

Une petite flambée ?

Sur le port de commerce de Brest, Andrée se promène emmitouflée dans un ciré : " Oui, il fait vraiment froid. Je refuse de remettre le chauffage, vu le prix du gaz. Mais, oui, tous les soirs, je fais du feu." Son mari Rémi anticipe : " Oui, d'ailleurs, on a consommé beaucoup plus de bois que l'an dernier. On est sur la fin de la réserve. Va falloir penser à commander !"