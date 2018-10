L'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales ont été placés ce lundi après-midi en vigilance orange pour orages et pluie-inondations, en raison du premier épisode méditerranéen de la saison. L'alerte est maintenue dans les Bouches-du-Rhône.

Occitanie, France

Météo France a placé ce lundi après-midi l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales en vigilance orange aux orages et pluie-inondations. Au total, quatre départements sont en alerte orange, avec la vigilance maintenue sur les Bouches-du-Rhône, au moins jusqu'à mardi matin. L'alerte est en revanche levée pour le Var.

Ce lundi après-midi, un axe orageux remontait de Méditerranée, accompagné d'averses assez fortes pouvant donner 30 à 50 mm de pluie en peu de temps, selon Météo France. Sur les régions littorales les cumuls pourraient même atteindre 80 mm. Accès principalement sur le littoral des Bouches-du-Rhône et les Alpilles, cet axe pluvio-orageux se décalait lentement vers l'ouest en fin d'après-midi. Il devrait toucher le Gard dans la soirée et l'Hérault en cours de nuit avant de s'étendre à l'est de l'Aude et à une partie des Pyrénées Orientales en seconde partie de nuit.

Mardi, la situation devrait persister sur l'ouest de l'Hérault, l'est de l'Aude et une partie des Pyrénées Orientales. Les cumuls attendus sont de 50 à 80 mm et localement 100 à 130 mm sur un axe allant du Vallespir aux Corbières et jusqu'au Bitterois et à l'Espinouse. Outre les cumuls de pluie et l'activité électrique, des chutes de grêle et des rafales de vent sont possibles.